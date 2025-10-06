SuperLiga: Gigi Becali, impresionat de un jucător de la Craiova. „E fotbalist”

Steven Nsimba (29 de ani) este unul dintre cei mai în formă atacanţi din Superliga! Până şi Gigi Becali l-a remarcat şi lăudat după FCSB – Craiova, 1-0, scrie Orange Sport.

Francezul Steven Nsimba (29 de ani) are un start excelent în tricoul Craiovei. Francezul a marcat 7 goluri şi a dat două pase decisive în 11 meciuri jucate pentru olteni.

Ieri, Nsimba a început partida titular, dar a fost schimbat în minutul 67 cu Baiaram.

După meci, Gigi Becali a recunoscut că a rămas impresionat de atacantul oltenilor, Nsimba, şi a vrut chiar să facă o comparaţie, dar s-a abţinut până la urmă întrucât nu a vrut să îl deranjeze pe finul Mirel Rădoi.

„E fotbalist Nsimba. Spun că e fotbalist, e mai fotbalist decât… Dar lasă, că nu mai spun, îl las în pace. Spun, dar nu spun mai multe. După aia se ia după mine finul. Imediat ce mă aude, apoi o să spună «Lasă, mă, că dacă zice naşul aşa…». Nu mai zic”, a spus Gigi Becali, după meci, la emisiunea „Fotbal Show”, de la Prima Sport, după succesul de duminică seara.

300.000 de euro e cota lui Steven Nsimba, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com

Înainte să vină la Craiova, Nsimba jucase un an la Aubagne Air Bel, în National, liga a 3-a franceză. A marcat acolo 12 goluri şi a dat 6 pase decisive în 33 de meciuri.