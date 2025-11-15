SuperLiga: Ioan Ovidiu Sabău crede că Universitatea Cluj poate intra în lupta pentru titlu: „Domnul Boc dă foarte mult echilibru clubului”

Ioan Ovidiu Sabău, fostul antrenor al echipei Universitatea Cluj, consideră că gruparea ardeleană poate deveni campioană a României în viitorul apropiat.

Sub conducerea lui Sabău, „Șepcile roșii” s-au clasat pe locul 4 în sezonul precedent. Tehnicianul a demisionat însă recent, după eliminarea din preliminariile Conference League și rezultatele sub așteptări înregistrate în SuperLiga.

Antrenorul consideră că U Cluj ar putea intra în lupta pentru titlu în sezoanele următoare, având în vedere susținerea primită din partea primarului Emil Boc.

„Este posibil la ce potențial are, plus situația economică a orașului. Nu sunt un politician, dar domnul Boc dă foarte mult echilibru clubului. Atâta timp că este dumnealui implicat, echipa nu va avea probleme din punct de vedere financiar. În România, fără politic sau autorități locale, este foarte greu.

Cred că încet, încet, Universitatea va ajunge să se gândească cu adevărat că poate să se lupte la titlu. Va veni și acel moment. Trebuie și cei din conducere să capete experiență și trebuie investiții. Când investești 4-5 milioane de euro în jucători, atunci înseamnă că acei fotbaliști au calitate”, a declarat Sabău, potrivit digisport.ro.

Universitatea Cluj și-a revenit după sosirea lui Cristiano Bergodi, aflându-se în prezent pe locul 10 în SuperLiga, cu 20 de puncte după 16 etape. Următorul meci îl va disputa la Arad, pe terenul celor de la UTA, în data de 22 noiembrie, de la ora 15:00.