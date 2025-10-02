SuperLiga: Ioan Ovidiu Sabău, precaut înainte de meciul cu FK Csikszereda: „Nu va fi absolut deloc ușor!”

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul echipei Universitatea Cluj, a prefațat meciul cu FK Csikszereda, programat în etapa a 12-a dn SuperLiga.

Partida va avea loc duminică, la Miercurea Ciuc, de la ora 15:00. Gazdele ocupă locul 15 în clasament, cu 5 puncte, în timp ce „studenții” se află pe locul 9, cu 14 puncte.

„Nu va fi absolut deloc ușor să luăm trei puncte. Aparent, Csikszereda pare o echipă modestă, dar chiar am văzut dimineața meciurile pe care le-au avut, chiar și cel cu FCSB, în care a egalat spre final. E o echipă care încearcă să se lege de orice e posibil pentru a-și reveni și pentru a-și recăpăta încrederea.

E clar că nu e o atmosferă bună, e și normal după atâtea meciuri din care nu au câștigat niciunul și atunci vor căuta să se lege de orice. Vor fi foarte motivați, am și discutat cu băieții să ne așteptăm la un meci greu.

Va trebui să fim la fel de concentrați ca adversarul, să alergăm la fel sau mai mult și să ne dorim mai mult victoria. E un moment important pentru noi. Câștigând acest joc, ne putem apropia din nou de play-off”, a declarat Sabău, potrivit fcucluj.ro.

Ioan Ovidiu Sabău: „Cred foarte mult în Murgia, are potențial”

Tehnicianul grupării ardelene a vorbit și despre problemele de lot cu care se confruntă, dar și despre Alessandro Murgia, fotbalist de la care are mari așteptări.

„Simion e încă accidentat, nu e refăcut. Pe Gheorghiță încă nu putem conta. A revenit Bic, fiind suspendat. Alte probleme nu sunt, în afară de Lukic, care e suspendat și ceilalți jucători care nu sunt refăcuți.

Murgia e un jucător în care eu cred foarte mult, are potențial, ar putea să ajute echipa mult mai mult. Voi fi lângă el, încerc să-l ajut. Important este ca împreună să găsim soluții ca el să redevină un jucător important pentru noi. Sunt lângă el și vreau să-l ajut, dar nu depinde doar de mine.

Sunt preocupat să-l recâștig și să-l ajut să reajungă la o formă foarte bună, pentru că e un jucător plătit de club, sub contract. Responsabilitatea mea e să-i ajut pe toți și el face parte din acei toți jucători pe care vreau să-i ajut”, a mai spus Sabău.