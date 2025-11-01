SuperLiga: Ioan Ovidiu Sabău, verdict înainte de meciul U Cluj – FCSB. „Câștigă, asta e părerea mea”

Fostul antrenor al clujenilor, Ioan Ovidiu Sabău, este convins că Universitatea se va impune în fața campioanei din sezonul trecut FCSB, în meciul de sâmbătă seară disputat în etapa a 15-a din SuperLigă.

Unirea Slobozia joacă sâmbătă cu FC Argeș, de la 17:30, în etapa 15 din Liga 1, iar Universitatea Cluj – FCSB va fi al doilea meci al zilei, începând de la 20:30. Partidele vor fi transmise în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Ioan Ovidiu Sabău a decis să plece de la U Cluj după o serie de eșecuri, dându-și demisia după ce echipa a pierdut pe teren propriu, scor 0-2, în fața FC Botoșani, actualul lider al clasamentului.

Noul antrenor, Cristiano Bergodi, a înregistrat deja două victorii, una în Superliga și una în Cupa României.

Sabău consigeră că Bergodi a fost o alegere bună și este încrezător că U Cluj poate să bată diseară FCSB, o echipă care pare că se află în degringoladă.

„Eu cred că U Cluj câștigă, asta e părerea mea. Cum a zis și Cristiano Bergodi, este o echipă care are încredere și forță în momentul de față. Este și publicul, mai vin și după două victorii și cred că FCSB poate fi învinsă. Cei de acolo nu trec prin momente foarte bune.

U Cluj stă bine pe partea defensivă acum, se așază în teren, închid spațiile, stau retrași. Mi-aș dori mult să învingă, că sunt acolo lângă play-off. (despre Bergodi, n.r.) Trebuia altceva la echipă, așa cum am zis și eu. Trebuia alt fel de abordare, altfel de discuții după 3 ani extrem de încărcați”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, potrivit Digi Sport.