SuperLiga: Ionel Dănciulescu, reacție dură după meciul pierdut de FCSB cu Metaloglobus: „N-am văzut mai slab decât el”

Fostul atacant Ionel Dănciulescu a criticat decizia celor de la FCSB de a-l folosi pe Baba Alhassan în poziția de fundaș central.

Alhassan a jucat în axul apărării, din cauza problemelor de lot cu care se confruntă campioana, iar cel care evoluează în mod normal la mijlocul terenului a fost găsit principal vinovat pentru golurile încasate de FCSB.

Ionel Dănciulescu: „Nu am văzut fundaș central de picior stâng mai slab decât Baba Alhassan”

„Nu sunt nici de acord cu improvizațiile astea. Tănase nu trebuia să joace acolo ca mijlocaș, nu trebuie să-l iei din linia aceea din față. Nici Baba Alhassan fundaș. Uite, îl ai pe Kiki.

Eu n-am văzut fundaș central de picior stâng mai slab decât Baba Alhassan. Mai ales că el a fost folosit sporadic, în două meciuri. Nu te-ai folosit deloc de el (n.r. de Kiki)”, a spus Dănciulescu, citat de digisport.ro.

Și patronul Gigi Becali l-a atacat pe Baba Alhassan după înfrângerea suferită în fața celor de la Metaloglobus.

„Golurile amândouă le-am luat de la Baba. Primul gol, depășit. Al doilea, 11 metri aiurea. De unde să-l scoți pe altul? Să nu poți să pui mâna pe minge în fața unei piticanii de jucător… Asta e, ce să fac?

Tănase n-o să mai joace acolo. Am zis că joacă acolo pentru a-i face loc lui Olaru, dar la ce să-i facem loc lui Olaru, să dea toate la adversar?”, a afirmat Becali, potrivit sursei citate.