SuperLiga: Ionuţ Lupescu are pretenţii ridicate de la elevii lui Zeljko Kopic: „Nu mă impresionează parcursul lui Dinamo în campionat”

Ionuţ Lupescu, preşedintele de onoare al Clubului Sportiv Dinamo, a comentat duminică parcursul din campionat al trupei din Ştefan cel Mare, relatează Prima Sport.

După mulţi ani de absenţă din prim-planul fotbalului românesc, Dinamo a revenit în lupta pentru locurile din fruntea clasamentului. După 12 etape, „câinii” au un total de 23 de puncte, fiind învinşi o singură dată, şi ocupă locul patru.

Prezent la un eveniment desfăşurat la Complexul sportiv Dinamo, Ionuţ Lupescu a vorbit despre evoluţiile formaţiei antrenate de Zeljko Kopic. Oficialul clubului sportiv nu este impresionat de parcursul fostei sale formaţii.

„Nu mă impresionează parcursul lui Dinamo din SuperLiga, dar îmi place, joacă un fotbal bun, au jucat destul de coerent. Am pierdut şi puncte când nu trebuia să pierdem puncte, dar încă mai e departe drumul până la campionat”, a declarat Ionuţ Lupescu.