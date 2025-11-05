SuperLiga: Iuliu Mureșan a anunțat ce obiectiv are Daniel Pancu la CFR Cluj: „Aș fi nerealist să spun asta”

Iuliu Mureșan, președintele clubului CFR Cluj, a anunțat că obiectivul lui Daniel Pancu, noul antrenor al echipei din Gruia, va fi câștigarea Cupei României.

CFR Cluj se află pe locul 13 în SuperLiga, cu doar 13 puncte la jumătatea sezonului regulat, la 9 lungimi în spatele echipei de pe locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off, ocupat în prezent de Oțelul Galați.

Iuliu Mureșan: „Obiectivul lui Daniel Pancu la CFR Cluj este Cupa României”

În schimb, ardelenii au debutat cu o victorie categorică în grupele Cupei României, 4-0 cu CSM Slatina, iar Mureșan crede că echipa sa își poate apăra trofeul cucerit în sezonul precedent. Metaloglobus și Rapid sunt celelalte adversare din Grupa A.

„Patronul a zis că are nevoie de bărbați la club, așa că am zis să aduc un antrenor bărbat și m-am gândit la el. Sigur nu am greșit. E foarte important că a acceptat să vină într-un moment greu, pentru că își asumă niște lucruri. Împreună ne asumăm.

Eu oricum voi fi lângă el, în spatele lui, oriunde vrea el. Sper ca împreună să facem un declic la echipă, pentru că nu ne onorează acest trend. Din 2001, CFR nu a stat atât de rău, nu s-a întâmplat niciodată să fie CFR într-o asemenea groapă.

Obiectivul e Cupa României, clar. În campionat e greu, aș fi nerealist să spun că luăm campionatul. Mi-aș dori să fim în play-off. Noi ne vom strădui acolo să fim pe locurile 2-3, deși e distanță mare. Nu mi-ar plăcea să am emoțiile play-out-ului.

Mi-ar plăcea să fim, ne vom strădui să fim în play-off, e alt confort acolo. Am fost o dată în play-out. Atunci nu am avut emoții. Dacă în play-out prinzi o perioadă cum a prins CFR acum, te-ai curățat”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit gsp.ro.

Pentru CFR Cluj urmează meciul cu Unirea Slobozia. Partida din SuperLiga, etapa #16, va avea loc duminică, de la ora 14:30.