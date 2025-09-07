Sari direct la conținut
SuperLiga - Powered by Superbet

SuperLiga: Jucător de la UTA, lăsat în afara lotului după un conflict cu antrenorul

HotNews.ro
SuperLiga: Jucător de la UTA, lăsat în afara lotului după un conflict cu antrenorul
Daniel Zsori, David Raul Miculescu si Cristian Petrișor Mihai in meciul de fotbal dintre UTA Arad si FCSB, 26 ianuarie 2025. Credit line: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Atacantul de la UTA, Daniel Zsori, a intrat în dizgrația antrenorului Adrian Mihalcea după remiza cu Unirea Slobozia, scor 1-1, potrivit GOLAZO.ro.

Juăctorul de 24 de ani nu a fost introdus pe teren nici în lotul pentru meciul de pregătire cu Dumbrăvița, scor 0-0, deși Mihalcea nu avea foarte multe opțiuni.

„În cazul lui Zsori este decizia mea, de asta sunt antrenor, ca să iau decizii în favoarea echipei și lucrul acesta l-am făcut. Am zis că e o decizie care îmi aparține și vom vedea ceea ce o să întâmple în viitor”, a spus Adi Mihalcea, potrivit sportarad.ro.

Conflictul din Zsori și Mihalcea a pornit de la meciul din Liga 1 cu Unirea Slobozia, când jucătorul a răspuns într-un mod nepotrivit la indicațiile primite din partea antrenorului. De atunci, el nu a mai prins lotul la Arad pentru nicio partidă oficială sau de pregătire.

INTERVIURILE HotNews.ro