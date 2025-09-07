SuperLiga: Jucător de la UTA, lăsat în afara lotului după un conflict cu antrenorul

Atacantul de la UTA, Daniel Zsori, a intrat în dizgrația antrenorului Adrian Mihalcea după remiza cu Unirea Slobozia, scor 1-1, potrivit GOLAZO.ro.

Juăctorul de 24 de ani nu a fost introdus pe teren nici în lotul pentru meciul de pregătire cu Dumbrăvița, scor 0-0, deși Mihalcea nu avea foarte multe opțiuni.

„În cazul lui Zsori este decizia mea, de asta sunt antrenor, ca să iau decizii în favoarea echipei și lucrul acesta l-am făcut. Am zis că e o decizie care îmi aparține și vom vedea ceea ce o să întâmple în viitor”, a spus Adi Mihalcea, potrivit sportarad.ro.

Conflictul din Zsori și Mihalcea a pornit de la meciul din Liga 1 cu Unirea Slobozia, când jucătorul a răspuns într-un mod nepotrivit la indicațiile primite din partea antrenorului. De atunci, el nu a mai prins lotul la Arad pentru nicio partidă oficială sau de pregătire.