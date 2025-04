SuperLiga: Laszlo Dioszegi explică de ce l-a demis pe Dorinel Munteanu: „Mi-au spus că nu-l mai vor la echipă”

Laszlo Dioszegi, patronul clubului Sepsi Sfântu Gheorghe, a explicat că l-a demis pe antrenorul Dorinel Munteanu pentru că jucătorii i-au spus că nu vor să mai lucreze cu acesta.

Dorinel Munteanu a obținut un singur punct în cele cinci meciuri în care s-a aflat pe banca lui Sepsi, iar covăsnenii l-au înlocuit cu Laszlo Kulcsar.

Laszlo Dioszegi: „Jucătorii mi-au spus că nu-l mai vor la echipă și nu mai pot lucra cu el”

Dioszegi s-a declarat uimit de modul în care Munteanu pregătea echipa și a recunoscut că se teme de retrogradare.

„În joc a fost viaţa clubului nostru, iar dacă mai continuam cu Dorinel Munteanu, după ce am avut discuţiile cu jucătorii, simţeam că mai avem şanse zero de salvare de la retrogradare.

Aveţi dreptate cu întrebarea în legătură cu faptul că Dorinel Munteanu nu antrena fazele fixe. Eu am asistat la unele antrenamente şi mi s-a părut ciudat că Dorinel nu lucrează aşa ceva. Însă, ulterior jucătorii mi-au transmis că dânsul nu lucrează sub nicio formă acest lucru in ciclul său săptămânal de pregătire.

La meciul cu Oţelul am primit gol dintr-un corner. Domnul Dorinel poate să spună ce vrea el despre noi, dar eu nu mă joc cu acest club. Ce voia domnul Dorinel Munteanu să mai facem? A avut 1 punct în 5 etape.

Cât credea că o să mai meargă fără rezultate? Iar în plus de acest lucru aproape toţi jucătorii dintre cei 26 mi-au spus că nu îl mai vor la echipă şi nu mai pot lucra cu el. E clar că dânsul are o problemă, nu? A fost foarte normal să purtăm discuţii cu jucătorii în lipsa domnului Dorinel Munteanu.

Dacă el era de faţă sunt convins că niciun jucător nu avea curajul să ne spună adevărul despre cum lucrează el. Nimeni nu era nebun să iasă în faţă şi să vorbească despre antrenor cu el în mijlocul lor. Noi am considerat că e mai bine să purtăm discuţiile cu jucătorii fără Dorinel Munteanu de faţă.

Când am văzut că nu mai are niciun fel de susţinere de la jucători, atunci mi-am dat seama că riscăm să nu mai facem niciun punct. Că e bine, că e rău că am renunţat la domnul Dorinel Munteanu, vom vedea după aceste ultime trei etape.

Dar Dumnezeu îmi e martor că am încercat şi varianta să nu renunţ la el. Nu mai avea niciun argument să rămână la echipă. Jucătorii nu l-au mai vrut, dar nici cu un punct din 5 meciuri el nu mai putea să continue la Sepsi. Repet. Nu exersa la antrenamente fazele fixe. Îl voi respecta în continuare, dar el nu e mai important pentru mine faţă de viaţa şi destinul acestui club”, a declarat Dioszegi, citat de prosport.ro.

Sepsi se află pe locul 14, de baraj, iar în ultimele etape din play-out le va întâlni pe Poli Iași (deplasare), FC Botoșani (acasă) și Unirea Slobozia (deplasare).