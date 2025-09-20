SuperLiga: Laurențiu Reghecampf, despre ieșirile nervoase ale lui Mirel Rădoi: „Relaxarea și automulțumirea sunt pe primul loc în Oltenia”

Laurențiu Reghecampf, antrenor al echipei sudaneze Al-Hilal Omdurman, a comentat situația lui Mirel Rădoi, tehnicianul echipei Universitatea Craiova, care a avut mai multe ieșiri nervoase în acest sezon.

Echipa de pe „Ion Oblemenco” se află pe prima poziție în SuperLiga, însă Rădoi pare de multe ori nemulțumit. Reghecampf, fost antrenor în Bănie, spune că-l înțelege pe antrenor: acesta vrea doar să-și țină jucătorii în priză, Știința fiind cunoscută pentru numeroasele ocazii ratate de a câștiga trofee.

Laurențiu Reghecampf: „Mirel Rădoi vrea campionatul”

„Eu cunosc acest lucru și faptul că după anumite rezultate, jucătorii se relaxează. Sunt sigur că Mirel vrea campionatul și trebuie să îi facă pe toți să fie conștienți că punctele câștigate în fiecare etapă sunt foarte importante.

Lucrul acesta mi-a întâmplat și mie la Craiova. Eram în luptă pentru campionat și Cupă și nu am câștigat nimic. Relaxarea şi automulţumirea sunt pe primul loc în Oltenia, iar el, văzând ce s-a întâmplat în trecut, își dorește să nu aibă parte de asemenea momente.

Acest lucru este cunoscut. Nu e vorba dacă ești vocal sau mai dur, ci de cum se relaxează jucătorul în momentele bune. Eu îi dau dreptate lui Mirel, vrea să țină echipa foarte motivată, foarte bine pregătită pentru orice meci, indiferent că este în cupele europene, campionat sau Cupă. Acești jucători au nevoie de un exemplu și ceea ce s-a întâmplat a fost foarte ok, foarte bine.

Ai nevoie de Baiaram, este un jucător important, care a crescut foarte mult. Nu comentez ce a făcut sau decis Mirel. Poate și el, după un anumit moment de gândire și după meci, la cald, la rece, stând să se gândească, poate ar fi luat altă decizie. A vrut să le arate tuturor că orice meci, orice moment, este important pentru ei ca să ajungă să câștige campionatul”, a spus Reghecampf, potrivit fanatik.ro.