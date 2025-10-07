SuperLiga: Leo Grozavu, anunț surprinzător după ce și-a dus echipa pe primul loc. „Asta este rampa de lansare”

Leo Grozavu discută cu fotbaliștii săi în timpul meciului de fotbal dintre Rapid București și FC Botoșani, desfășurat pe Arena Giulești, 4 august 2025. FOTO: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Leo Grozavu, antrenorul ajuns la 250 de meciuri la nivelul primei divizii din România a obţinut un rezultat important, o victorie cu scorul de 2-1 în faţa celor de la UTA Arad, notează Orange Sport.

FC Botoşani a depăşit-o pe Rapid şi a urcat pe prima poziţie a clasamentului din Superliga, poziţie pe care o va ocupa cel puţin până în ziua următoarei partide de campionat, cea cu Universitatea Cluj.

Leo Grozavu şi-a felicitat jucătorii pentru prestaţia lor din meciul cu UTA Arad, însă, a dezvăluit faptul că a fost nevoit să ţină un discurs la pauză pentru a-i monta pe aceştia, după o primă repriză modestă.

Tehnicianul botoşănenilor a vorbit totodată despre posibilitatea unor viitoare convocări ale jucătorilor săi la echipa naţională a României, cu ocazia următoarelor acţiuni ale selecţionatei lui Mircea Lucescu.

„Toţi jucătorii care vor primi o ofertă, la un moment dat vor pleca”

„Suntem într-un moment foarte bun, este meritul în totalitate al băieţilor. Pe un teren foarte dificil au arătat caracter, cu greşelile inerente. Este o competiţie, se joacă împotriva unor adversari care se pregătesc, îl felicit pe Adi Mihalcea pentru partida de astăzi. Felicitări băieţilor, din toată inima.

Nu e treaba mea, nu am eu puterea să fac nominalizări sau să propun cuiva jucători, sunt atâţia oameni cu experienţă în Federaţie. Când fac selecţia îşi asumă, nu e treaba mea să comentez astfel de lucruri.

Mi-aş dori să am jucători la echipa naţională, ştiu cât îşi doresc. Nu se ştie niciodată, munca şi sacrificiul… Dacă faci rezultate, nu ai cum să rămâi indiferent la aceste lucruri.

Sigur, le-am spus că a fost o primă repriză modestă, am intrat foarte prost în joc. Unii ratează, alţii marchează, am reuşit să deschidem scorul. În loc să venim pe încredere… La pauză am trezit lumea din amorţire, jucătorii care au intrat au intrat echilibraţi, aici s-a făcut diferenţa.”, a declarat Leo Grozavu.

Grozavu a făcut un anunţ şi despre situaţia jucătorilor săi care vor avea oferte în timpul perioadei de mercato de iarnă. Aceştia au „liber” la negocieri, în cazul în care ofertele venite sunt satisfăcătoare grupării botoşănene.

„La un moment dat va trebui să plece (n.r. Mailat). Toţi jucătorii de la FC Botoşani, asta este rampa de lansare. Ei trebuie să joace prima dată bine aici. Toţi jucătorii care vor primi o ofertă, la un moment dat vor pleca.”, a mai spus Grozavu.