SuperLiga: Lidera clasamentului și echipa cu cel mai bun atac primiște vizita Farului

Lidera clasamentului la acest moment în SuperLiga, Universitatea Craiova, joacă pe teren propriu Farul Constanța, duminică, 14 septembrie – ora 18.00.

Cu șase victorii și două remize, oltenii au încheiat runda precedentă în fruntea clasamentului, având și cel mai bun atac din campionat, 17 goluri marcate, notează lpf.ro.

Dobrogenii s-au impus în etapa trecută, 2-1 cu Petrolul, succesul venind după trei înfrângeri consecutive la limită.

Craiovenii au deschis scorul în șase dintre cele opt jocuri din campionatul curent.

72 de driblinguri au reușit constănțenii, cele mai multe dintre toate competitoarele (Universitatea Craiova – 58).

11 jucători din lotul utilizat de Mirel Rădoi și-au trecut în cont cel puțin un gol și / sau o pasă decisivă, dintre care, cele mai multe contribuții ofensive le-a realizat Steven Nsimba – șase (4 goluri, 2 pase decisive). De partea cealaltă, cu patru goluri marcate și un penalty scos, Răzvan Tănasă s-a dovedit a fi principalul pericol pentru adversari.

Cinci dintre cele nouă goluri încasate de olteni au fost primite din faze fixe, dintre care trei în urma unor cornere. Farul a primit cel puțin un gol în fiecare dintre cele opt jocuri din campionatul în curs.

12.520 de spectatori este media înregistrată de Universitatea Craiova în primele patru jocuri disputate acasă în sezonul actual, capitol la care este depășită doar de Rapid (15.601 spectatori / meci).

Constănțenii au câștigat șase dintre precedentele zece dueluri directe din principala competiție internă, interval în care craiovenii s-au impus doar de două ori.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă a avut loc pe 1 martie 2025, Universitatea Craiova – Farul 1-0, gol marcat de Alexandru Mitriță.