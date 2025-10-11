SuperLiga: Lovitură pentru FCSB: de ce David Miculescu nu va putea juca în meciul cu Metaloglobus

David Miculescu (24 de ani) nu va putea juca pentru FCSB în următorul meci din SuperLiga.

În etapa a 13-a din SuperLiga, FCSB o înfruntă pe Metaloglobus, sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 20:30, anunță DigiSport.ro.

FCSB nu se va putea baza pe serviciile lui David Miculescu la meciul din campionat cu Metaloglobus din cauza unei suspendări.

Atacantul lateral de la FCSB a încasat un cartonaș galben la meciul cu Universitatea Craiova, scor 1-0, în etapa a 12-a, și a ajuns astfel la patru avertismente în acest sezon de SuperLiga.

David Miculescu se află în acest moment în cantonamentul naționalei României, pentru pregătirea meciului cu Austria, după care va reveni la FCSB.

Înaintea meciului cu Metaloglobus, FCSB se află pe locul 11 în SuperLiga, cu 13 puncte. Gruparea antrenată de Mihai Teja e pe ultimul loc în campionat, cu 3 puncte. Liderul competiției e FC Botoșani, cu 25 de puncte.