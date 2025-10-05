SuperLiga: Marius Măldărășanu, resemnat după înfrângerea cu CFR Cluj: „Trebuie să ne câștigăm punctele cu echipele de nivelul nostru”

Marius Măldărășanu, antrenorul echipei FC Hermannstadt, a recunoscut superioritatea celor de la CFR Cluj, după meciul pierdut duminică, scor 1-2, în etapa a 12-a din SuperLiga.

Gruparea sibiană a deschis scorul în Gruia prin Albu (’10), însă gazdele au reușit să revină și să se impună grație golurilor marcate de Louis Munteanu (’24) și Emerllahu (’55).

Marius Măldărășanu, după 1-2 cu CFR Cluj: „Un rezultat corect pentru o echipă mult mai valoroasă”

„A câştigat echipa mai bună, mai valoroasă, suntem realişti. Asta s-a văzut pe parcursul jocului. Au fost multe momente în care s-a văzut că avem teamă. Diferenţa a fost făcută de faptul că ne-am apărat foarte jos şi am făcut greşeli pe care nu le putem elimina.

Am avut şansa să facem 2-2, nu ştiu dacă era meritat, dar ar fi fost un punct meritat. E un rezultat corect pentru o echipă mult mai valoroasă.

Am început rău chiar dacă toată lumea a spus că putem avea mai multe puncte. Asta este, suntem acolo, ne batem acolo jos. Suntem realişti, pot fi scoase puncte din astfel de meciuri, dar trebuie să ne câştigăm punctele cu echipele de nivelul nostru.

E adevărat că ne dezavantajează rezultatele echipelor de sub noi că s-au apropiat, dar acesta e fotbalul. Mergem înainte, nu e confortabil”, a declarat Măldărăşanu, potrivt primasport.ro.

În urma acestui rezultat, FC Hermannstadt se află pe locul 13, cu 10 puncte, în timp ce CFR Cluj ocupă locul 11, cu 12 puncte.