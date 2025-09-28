SuperLiga: Marius Şumudică anticipează o mare surpriză în play-off

Marius Şumudică este de părere că FC Argeş are şanse mari să participe în play-off-ul Superligii pentru a doua oară de la implementarea acestui sistem în România, potrivit OrangeSport și Fanatik

FC Argeş este cu adevărat o revelaţie în acest start de sezon din Superliga. În debutul etapei a 11-a, piteştenii au obţinut o nouă victorie, 1-0, în deplasare, cu Hermannstadt.

Elevii lui Bogdan Andone sunt pe podium în Superliga, cu 22 de puncte, la egalitate cu Rapid și două puncte în spatele Craiovei.

Echipa este neînvinsă în ultimele şase etape, iar obiectivul ”vulturilor” pare să se fi schimbat, din evitarea retrogradării în clasarea în primele şase.

Marius Şumudică, fostul antrenor al Rapidului, îi vede pe piteşteni în play-off şi a lăudat jocul echipei antrenate de Bogdan Andone, dar şi strategia tehnicianului.

„Piteştiul e pretendentă la play-off. Nu poate fi scoasă din play-off dacă păstrează nivel acesta. Când începe play-off-ul e alt campionat, la top 4 nu cred că poate. Eu am zis de Argeş şi Dinamo, vor fi în play-off şi se vor bate sus.

FC Argeş trece uşor de la un sistem la altul. Nu sunt subiectiv, chiar dacă Andone e cumnatul meu. La Hermannstadt începe cu 4 fundaşi, apoi joacă cu 3, în oglindă cu Hermannstadt, să o închidă. Aduce mulţi jucători în careul advers. FC Argeş joacă un fotbal total. Craiova, Piteşti şi Dinamo se exprimă cel mai bine ca joc.

La UTA se vede un recul, au început probleme de când s-a auzit că au intrat în concordat. Altfel, UTA arăta mult mai bine. Şi faptul că au primit interzis la transferuri de la FIFA, şi concordatul, apasă. Pentru CFR Cluj şi FCSB va fi greu”, a declarat Marius Şumudică.