SuperLiga: Marius Șumudică denunță scandările „rasiste” ale galeriei FCSB. „Am vrut să scot echipa de pe teren!”

Marius Şumudică, antrenorul echipei Rapid, s-a arătat mulţumit de evoluţia jucătorilor lui în partida cu FCSB, dar a recunoscut că e frustrant să nu câştige meciul, după ce formația din Giulești a condus cu 3-2.

„Un final cu bune şi rele, fiindcă dacă mă gândesc că în ultimele zece minute aveam 3-2… Este un rezultat echitabil, dacă ne gândim la ce ocazii au avut şi ei. Am jucat împotriva unei echipe foarte bune, care a învins mari forţe al Europei. Rapidul renaşte, azi Rapid a arătat bine. Am marcat trei goluri, nu e uşor să revii de două ori, felicit ambele echipe, dar azi consider că datorită momentului în care l-am pierdut pe Aioani şi am introdus un portar care a apărat puţin în ultima vreme…”, a declarat Marius Şumudică.

„E un rezultat care ne dă moral şi încă odată se dovedeşte că nu pot să ne bată. Cred că puteam evita acel gol, dar toate evenimentele astea au dus către un rezultat de egalitate, care pe mine nu mă mulţumeşte, dar nici nu mă nemulţumeşte”, a mai spus antrenorul Rapidului, citat de News.ro.

„Stolz a intrat neîncălzit, era primul meci, nu a apărat de mult timp, e greu. E frustrant, fiindcă ar fi fost o lovitură cruntă pentru ei dacă îi băteam în zece oameni. Nu mai e chiar aşa, că toată lumea spunea că e FCSB favorită la titlu. Păi nu a putut să bată echipa de pe locul şase. Eu nu sunt aşa sigur că FCSB va câştiga campionatul. Sunt echipe care au câştigat lejer în prima etapă, CFR Cluj, Craiova. Pentru titlu e greu să luptăm, dar nu ne vom da la o parte. Însă eu vă spun că la anul această echipă va putea lupta la titlu”, a mai spus Şumudică.

Potrivit Digi Sport, el a mai afirmat că le-a cerut arbitrilor să oprească meciul din cauza scandărilor rasiste ale suporterilor FCSB-ului.

„Ce am trăit aici astăzi… Am vrut să opresc meciul, fiindcă nu este normal să se scandeze, să fie ură de rasă. Pentru mine, ceea ce se strigă… Am vrut să scot echipa de pe teren! Nu mi se pare normal. OK, există injurii, am acceptat, m-au înjurat, mi-au făcut bannere. Am acceptat, nu am reacţionat. Nici nu m-am uitat la ele, am văzut ceva vopsit acolo. M-au înjurat, că vin din galerie, dar să ajungă un stadion întreg să strige acest cântec, în care jignesc, pentru mine este rasism!”, a adăugat antrenorul.

„Plus că au pus un om din staff-ul lor în spatele băncii noastre şi ne-a jignit tot timpul jucătorii. I-a înjurat pe Aioani, pe Micovschi, pe toţi. Am mers la arbitru şi până la urmă l-au scos de acolo. Incredibil aşa ceva! Să stea în spatele porţii un om din staff-ul advers şi să înjure. Aşa ceva nu accept! Îl cunosc foarte bine pe acel domn, ştiu unde stă, că mi-e vecin. Să ajungi să stai în spatele porţii şi să înjuri ca un birjar jucătorii echipei mele şi nimeni să nu ia atitudine… I-am spus arbitrului de 4 ori”, a spus Şumudică.

FCSB și Rapid București au terminat la egalitate, 3-3 (1-1), duminică seara, pe Arena Națională din Capitală, într-un derby spectaculos desfășurat în prima etapă a fazei play-off a Superligii de fotbal.