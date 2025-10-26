SuperLiga: Meciul FCSB – UTA se joacă duminică seară. Campioana a câștigat ultimele două meciuri de acasă

Meciul FCSB – UTA Arad din SuperLiga va avea loc duminică, 26 octombrie, de la ora 20.30, informează Liga Profesionistă de Fotbal (LPF).

Roș-albaștrii nu au câștigat primele patru meciuri jucate în campionatul curent pe teren propriu, interval în care au scos doar un punct. După această serie negativă, au urmat acasă două succese fără gol primit (1-0 cu Oțelul, 1-0 cu Universitatea Craiova).

14 dintre cele 20 de goluri încasate de roș-albaștri au fost primite în repriza secundă, dintre care șapte după minutul 75.

O victorie (2-1 cu Petrolul), trei rezultate de egalitate și două înfrângeri au înregistrat arădenii în ediția actuală din postura de vizitatori.

UTA a încasat cel puțin un gol în precedentele 11 deplasări din SuperLigă.

De la revenirea arădenilor pe prima scenă din 2020, FCSB și UTA s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 10 ori, de șapte ori s-au impus bucureștenii, de două ori au câștigat oaspeții din această rundă, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

Ultima victorie bifată de arădeni în SuperLigă: 28 august 2023, UTA – FCSB 2-1.

Cea mai recentă dispută directă din campionat a avut loc pe 26 ianuarie 2025, UTA – FCSB 0-1, gol marcat de Florin Tănase din penalty.

Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.