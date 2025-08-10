SuperLiga: Mesajul lui Alex Băluță la despărțirea de FCSB. „Nu pot pleca fără să spun ceva din suflet”

Alexandru Băluță (31 de ani) a postat pe rețelele sociale, duminică, un mesaj care marchează încheierea unui „capitol important” din cariera lui.

„S-a încheiat un capitol important pentru mine și nu pot pleca fără să vă spun ceva din suflet.

În acești doi ani am trăit momente incredibile: Două titluri de campion care vor rămâne mereu în sufletul meu și o campanie europeană memorabilă în care am simțit ce înseamnă să te lupți cu nume mari din fotbalul european și să ridici un stadion întreg în picioare”, a declarat Băluță, într-un mesaj postat pe Instagram.

Jucătorul, care în vara anului 2023 a fost adus gratis la FCSB de la Academia Pușkaș din Ungaria, le-a mulțumit suporterilor „roș-albaștri”.

„Suporterilor, vă mulțumesc pentru fiecare meci în care mi-ați fost alături, pentru fiecare strigăt din peluză care mi-a dat putere și pentru că m-ați primit cu brațele deschise. A însemnat enorm pentru mine și nu voi uita vreodată”, a continuat Băluță.

El le-a transmis un mesaj și colegilor.

„Mulțumesc colegilor și intregului staff pentru acești doi ani și vă doresc să trăiți cat mai multe momente unice. Țineți steagul sus! Cu respect și recunoștință!”, a mai declarat Alex Băluță.