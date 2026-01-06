SuperLiga: Mesajul lui Louis Munteanu după transferul de 5.900.000 euro la echipa din SUA

Americanii de la DC United le vor plăti ardelenilor de la CFR Cluj aproximativ 5,9 milioane de euro pentru atacantul de 23 de ani, Louis Munteanu.

Munteanu le-a mulțumit suporterilor și tuturor celor de la club și a avut un mesaj special pentru patronul Ioan Varga, potrivit Digi Sport.

„Salutare, dragi CFR-işti! Vreau să vă mulţumesc din suflet pentru aceşti aproape doi ani frumoşi petrecuţi împreună, ani care m-au format atât profesional, cât şi personal. De la momentul semnării, Clujul a devenit pentru mine ACASĂ, iar acest lucru se datorează oamenilor extraordinari pe care i-am întâlnit aici. Le sunt recunoscător colegilor mei, pentru că fără sprijinul, munca şi încrederea lor nu aş fi reuşit să am evoluţii atât de apreciate.

Mulţumesc, de asemenea, doamnelor de la spălătorie, magazionerilor şi tuturor celor din club care au avut grijă de mine zi de zi. Fiecare gest a contat”, a transmis Louis Munteanu, pe contul său de Instagram.

De asemenea, fotbalistul le-a mulțumit lui Dan Petrescu, fostul antrenor de succes al echipei CFR Cluj și lui Ioan Varga.

„Mister Petrescu, nu voi uita niciodată prima noastră conversaţie şi cât de mult aţi crezut în mine încă de la început. Şi nu în ultimul rând, mulţumesc domnului Varga pentru susținerea constantă şi pentru eforturile extraordinare depuse astfel încât să mă simt cu adevărat apreciat. Plec cu recunoştinţă, respect şi amintiri care vor rămâne mereu cu mine. Cu drag, Louis Munteanu!”, a mai scris el.

Louis Munteanu a semnat pe trei sezoane cu DC United, iar contractul său se poate prelungi pentru încă o stagiune. În primul an, atacantul român va fi plătit cu un milion de euro. Ulterior, salariul lui Louis va crește cu câte 10% în următorii doi ani de contract.