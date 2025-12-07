SuperLiga: Metaloglobus – Farul, constănțenii pot reveni pe loc de play-off

Fotbaliștii de la Metaloglobus București în timpul meciului de fotbal cu Petrolul Ploiești, desfășurat pe Clinceni Arena din Clinceni, 25 iulie 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Metaloglobus, echipa de pe ultimul loc din Superligă, primeşte vizita celor de la Farul Constanţa, într-o partidă a etapei a 19-a din Superliga, scrie Orange Sport.

Formaţia bucureşteană vine după un rezultat impresionant în Cupa României, o remiză cu scorul de 2-2 în faţa deţinătoarei trofeului, CFR Cluj. Echipa lui Mihai Teja rămâne însă cu doar opt puncte în campionat, după 18 runde.

În ultima etapă, Metaloglobus a cedat în faţa celor de la Petrolul Ploieşti, cu scorul de 1-4. În cazul Farului, constănţenii au pierdut meciul important cu una dintre contracandidatele pentru un loc în play-off, FCSB.

„Marinarii” pot urca înapoi pe locul 6 cu un succes împotriva grupării nou-promovate, la Clinceni. Oţelul Galaţi este ocupanta locului 6, înaintea partidei dintre Metaloglobus şi Farul. Gălăţenii au remizat în meciul direct cu Farul, scor 2-2, în urmă cu trei runde.

În clasamentul ultimelor cinci etape, Farul Constanţa este pe poziţia secundă, cu 10 puncte obţinute în ultimele cinci partide în Superliga, în timp ce Metaloglobus este pe locul 15, cu doar două puncte.