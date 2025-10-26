SuperLiga: Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0. Oltenii au ratat ocazii uriașe

Echipa Metaloglobus Bucureşti a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 0-0, cu formaţia Universitatea Craiova, în etapa a 14-a a Superligii de fotbal, relatează News.ro.

Bucureştenii au avut prima şansă de gol a partidei, în minutul 4, odată cu şutul lui Ely Fernandes. Baiaram a cerut penalti în minutul 20, apoi a şutat slab dintr-o poziţie foarte bună, în minutul 32.

Tot Baiaram a încercat o scăriţă prin care să-l învingă pe Gavrilaş, în minutul 60, pentru ca în minutul 62, Gavrilaş să respingă incredibil la şutul lui Nsimba, mingea a revenit la atacantul francez care a trimis în bară. În minutul 80 Baiaram a şutat pe lângă poartă, dintr-o poziţie excelentă, ratând o ocazie uriaşă.

Metaloglobus – Universitatea Craiova s-a încheiat 0-0 şi oltenii sunt pe locul al treilea în clasament, cu 28 de puncte. Metaloglobus are 7 puncte şi e ultima.

