SuperLiga: Metaloglobus – Universitatea Craiova. Bucureștenii vin cu un moral bun după prima lor victorie, oltenii vor să rămână pe podium

Partida FC Metaloglobus București – Universitatea Craiova din SuperLiga se va juca duminică, 26 octombrie – ora 14.00, notează lpf.ro. Metaloglobus este pe ultimul loc în clasament, în timp ce craiovenii sunt pe locul trei, la doar un punct de lider.

Bucureștenii au un moral bun, asta după ce au reușit prima lor victorie în SuperLiga României, 2-1 cu FCSB. În plus, în ultimele cinci etape, pe lângă succesul din runda precedentă, și-au mai trecut în cont și două remize.

Metaloglobus este echipa cu cea mai slabă apărare din campionat, 28 de goluri încasate, dintre care 12 din faze fixe.

Două succese (3-2 cu CFR Cluj, 2-1 cu FK Csikszereda), două rezultate de egalitate și două partide pierdute au înregistrat oltenii în ediția curentă din postura de vizitatori.

În actualul mandat al lui Mirel Rădoi (început pe 28 ianuarie 2025), craiovenii au primit cel puțin un gol în 12 dintre cele 14 partide jucate în SuperLigă pe teren advers.

Cele două echipe se vor confrunta pentru întâia oară într-un meci oficial.

Patru victorii (ultima pe 5 mai 2019, Universitatea Craiova – FCSB 0-2), o remiză și cinci înfrângeri este palmaresul antrenorului Mihai Teja în duelurile cu oltenii.

Mirel Rădoi vs. Mihai Teja în campionat: un joc – o victorie Rădoi (29 august 2022, Universitatea Craiova – FC Botoșani 1-0).

Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.