SuperLiga: Mihai Stoica o laudă pe Dinamo: „Singura echipă care a câştigat împotriva noastră pe merit”

Într-o declarație surprinzătoare, Mihai Stoica a lăudat-o pe Dinamo, marea rivală a celor de la FCSB, catalogând formația din Ștefan cel Mare drept „echipa începutului de sezon”, scrie miercuri digisport.ro.

Dinamo se află în prezent pe locul al patrulea în clasament, cu 23 de puncte, la doar două puncte de liderul FC Botoșani.

Mai mult, oficialul FCSB l-a lăudat și pe Cătălin Cîrjan, căpitanul „câinilor”.

„Singura echipă care a câştigat împotriva noastră, pe merit, deşi a fost un penalty dubios, a fost Dinamo: 4-3. Dar a fost 4-2. Au jucat bine cu noi, chiar au făcut-o bine. Fluctuaţii şi la Dinamo… M-am uitat foarte atent la Craiova cu Dinamo. E greu să cataloghezi meciul ăla, că a fost o greşeală gravă de arbitraj. Trebuia eliminat Armstrong. E o greşeală impardonabilă”, a spus Mihai Stoica.

„Mi s-a părut Dinamo echipa primului sfert de sezon. În primul rând, au avut o organizare destul de bună a jocului. Primul 11 se cam ştie, e cam acelaşi. Se ştie că, dacă sunt apţi, Sivis, Boateng, Stoinov şi Opruţ sunt pe linia de fund. Când ai patru jucători în compartimentul defensiv care se ştiu, ai construit o bază. La noi nu ştii care sunt. (…) Mai departe, jucătorul care e placa turnantă, cu care construiesc, este Cîrjan. Anul trecut erau Cîrjan, Gnahore, Olsen. Acum e un semn de întrebare: Kyriakou sau Milanov, poate să intre şi Cristi Mihai sau Mărginean. Musi e clar că e jucătorul sub vârstă. Placa turnantă este Cîrjan, clar. Este o echipă interesantă. În momentul în care va fi sub presiune, vom vedea”, a adăugat el, potrivit fanatik.ro.