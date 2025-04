SuperLiga: Mirel Rădoi, despre meciul cu Rapid: „Cea mai dificilă partidă de până acum”

Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a afirmat miercuri, într-o conferință de presă, că partida cu Rapid, din etapa a 7-a a play-off-ului Superligii, va fi cea mai dificilă pe care formația sa a disputat-o până acum, scrie Agerpres.

„Înfruntăm Rapid și chiar dacă partida din tur am câștigat-o destul de greu în ultimele două minute, am dominat acea partidă. Nu se va asemăna cu partida care ne va aștepta acum, și mai ales după ultima partidă jucată contra FCSB-ului, unde au jucat foarte bine. Și în special repriza a doua, unde, din punctul meu de vedere, Rapidul a fost singura echipă care a încercat și ofensiv. Și ocazii de gol, și să atace spațiile, și combinații rapide, lovituri libere, cornere. Deci, din punctul meu de vedere, repriza a doua net în favoarea Rapidului. O partidă destul de disputată, dar, înainte de toate, aș face un apel către suporteri, pentru că, în momentul de față, cred că pentru noi este cea mai dificilă partidă pe care am avut-o până acum. Și asta vine și prin prisma partidei pierdute la Cluj, după care am fost afectați”, a declarat Rădoi.

Tehnicianul se așteaptă ca Rapidul să fie incisivă în partida de vineri, chiar dacă va juca în deplasare.

„Mi-e greu să-mi aduc aminte vreo partidă a Rapidului cu Marius Șumudică în care au făcut antifotbal. Chiar dacă au jucat mai multe sisteme de joc, nu cred că se pune problema în acest moment ca Rapid să facă antifotbal. Și stau să mă gândesc că toate echipele lui Șumudică nu cred că au stat numai cu autocarul aproape de careu. Clar e că în acest moment Marius Șumudică vrea să vadă potențialul maxim al propriilor jucători și să câștige trei puncte ca să poată să înainteze cât mai mult în clasament. Cred că ăsta este obiectul principal”, a spus antrenorul Craiovei.

În ceea ce privește șansele de câștigare a titlului de campioană în acest sezon, Rădoi a spus că echipa sa depinde de propriile rezultate în primul rând și apoi de cele ale contracandidatelor.

„Șanse matematice pentru titlu sunt acolo. Dar va trebui să ne gândim că pe noi ne așteaptă o partidă foarte importantă, o finală contra Rapidului. După aceea vedem ce se poate întâmpla. Dacă și celelalte echipe reușesc cumva să piardă puncte. Dar dacă noi nu suntem în stare să câștigăm puncte, noi nu putem să avem speranță la alte echipe. Întâi trebuie să câștigăm noi partida cu Rapid. De asta am și făcut apel la suporteri. Chiar avem nevoie de al 12-lea jucător acum. Pentru că în acest play-off, de la venirea mea suntem trei echipe care părem fiii ploii, Rapid, Dinamo și Universitatea Craiova, vizavi de arbitraje, cu cele mai multe greșeli împotrivă. Și atunci cumva se întâlnesc și două echipe lovite în orgoliu prin deciziile arbitrilor”, a adăugat Rădoi.

El consideră că Rapid, Dinamo și Universitatea Craiova sunt echipele care au fost dezavantajate cel mai mult în acest sezon de greșelile de arbitraj: „Sper ca greșelile să nu fie voite, pentru că altfel îndepărtăm oamenii care chiar pot fi acționari sau patroni la echipele de club, care pot fi sponsori. E păcat că în 2025, cu introducerea VAR-ului, noi să avem mai multe greșeli decât am fi avut înainte de VAR. Și atunci sper să fie doar întâmplătoare. Dar, v-am spus, sunt trei echipe care de la venirea mea apar cu greșeli într-o singură direcție. De asta nu înseamnă că cineva nu ne lasă pe noi, pe Dinamo sau Rapid să luăm campionatul. Pur și simplu se întâmplă anumite lucruri doar împotriva noastră”.

Portarul Laurențiu Popescu consideră că ultimele patru partide din acest sezon sunt adevărate finale pentru formația sa.

„Ne așteaptă un meci foarte greu. Întâlnim o echipă bună, sper să facem un meci cât mai bun și să obținem cele trei puncte. Au fost două zile grele după meciul cu U Cluj, pentru că ne doream foarte mult victoria, dar ca grup am vorbit cu mister și prin antrenamente, prin discuție, am trecut peste. Sperăm să avem cât mai mulți suporteri alături de noi, pentru că este un meci important și sper să le facem o bucurie și să obținem cele trei puncte. Clar este o finală pentru noi. Și nu doar aceasta, și cu CFR, și cu FCSB, și ultima etapă cu Dinamo, cred că toate sunt finale. Ne dorim să trecem cât mai sus, nu s-a pierdut încă nimic și sper să obținem victoria cu Rapid. Asta este cel mai important”, a declarat Popescu.

Echipa de fotbal Universitatea Craiova va întâlni formația Rapid, vineri, de la ora 20:30, pe stadionul Ion Oblemenco, într-o partidă din cadrul etapei a 7-a a play-off-ului Superligii.