SuperLiga: Mirel Rădoi, mulțumit după ce Universitatea Craiova și-a aflat programul din noul sezon: „Asta era singura dorință”

Mirel Rădoi, antrenorul echipei Universitatea Craiova, s-a declarat mulțumit de rezultatul tragerii la sorți a calendarului competițional pentru sezonul 2025-26 din SuperLiga.

Gruparea din Bănie va juca în prima etapă în deplasare, pe terenul celor de la UTA Arad. O veste bună pentru olteni, având în vedere faptul că gazonul de pe „Ion Oblemenco” nu va fi gata pentru startul sezonului.

Mirel Rădoi: „Cred că e o tragere echilibrată a țintarului”

„Nu aş spune că este este un program greu şi nici unul foarte uşor. Mă bucur că am picat în prima etapă în deplasare, pentru ca gazonul care se va monta pe Ion Oblemenco să aibă timp de instalare şi cei care lucrează la el să aibă timp să-l aducă la condiţii optime de joc până la meciul din etapa a doua, când jucăm acasă.

Cred că e o tragere echilibrată a ţintarului, dar nici nu am preferinţe, pentru că e chestie de timp până când jucăm cu toate echipele, aşa că nu am avut cumva preferinţe de adversar pentru primele etape. Singura dorinţă era să jucăm în prima etapă în deplasare. Din punct de vedere fizic, băieţii se prezintă neaşteptat de bine în cantonament, văd implicare totală, capacitate de efort, forţă, viteză, nu am niciun fel de reproş.

Evident, din punct de vedere tactic, încercăm de la zi la zi, de la antrenament la antrenament, să ne îmbunătăţim. E o perioadă grea, pe care şi ei au perceput-o şi au încercat să asimileze, să acumuleze, pentru ceea ce va urma. Nu avem decât 20 de zile la dispoziţie pentru pregătire, aşa că şi jucătorii au înţeles că e o perioadă de sacrificiu, apoi vor urma cicluri săptămânale.

Mă bucur că nu avem accidentări, aşteptăm şi primele meciuri, să vedem ce informaţii au asimilat jucătorii din punct de vedere tactic. Am ţinut să venim la acest hotel, fiindcă am fost aici acum doi ani cu Al Bataeh şi sunt foarte bune condiţii de antrenament, de refacere, de cazare şi alimentaţie”, a declarat Rădoi, citat de digisport.ro.

În etapa a doua, Universitatea Craiova va primi vizita celor de la FC Argeș.

Programul echipei Universitatea Craiova în sezonul 2025-2026 din SuperLiga