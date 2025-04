Superliga. Mirel Rădoi: Pentru mine nu este o finală meciul cu FCSB

Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a afirmat, vineri, într-o conferință de presă, că partida cu FCSB, din etapa a 4-a a play-off-ului Superligii de fotbal, nu este o finală în ceea ce privește lupta pentru câștigarea titlului de campioană, potrivit Agerpres.

„Cred că va fi un meci așteptat de ambele părți, un meci foarte disputat, așa cum a fost și cel din sezonul regulat. Cred că de data asta publicul va fi clar de partea noastră. Nu cred că pentru această partidă avem nevoie de o motivație în plus, pentru că jucăm acasă, jucăm în fața propriilor suporteri și jucătorii în astfel de meciuri își găsesc motivația mult mai ușor. Va trebui să ne ținem de planul de joc pe care îl avem pentru această partidă, pentru că, la un moment dat, vor apărea și spațiile de care avem nevoie. În astfel de meci își găsesc mult mai ușor motivația. A fost o zi tristă după ce ne-am întors de la Cluj, dar am trecut peste acest moment și în zilele astea chiar s-au pregătit foarte bine. Pentru mine nu este o finală meciul cu FCSB. Pentru că mai sunt foarte multe partide de disputat și așa cum am stabilit cu băieții, o să ne uităm după cele șase partide de disputat în play-off pe ce poziție ne aflăm. Nu vorbesc de titlu, nici de prima, a doua, a treia poziție. Eu mă gândesc doar următoarea partida pentru că v-am spus, nu vreau să pun o presiune în plus pe jucători”, a declarat Mirel Rădoi.

Tehnicianul consideră că echipa sa are prima șansă la câștigarea meciului cu FCSB având în vedere că joacă pe teren propriu.

„Dacă jucăm acasă, e clar că statistic nu am pierdut niciun punct de când am venit noi. Asta înseamnă că plecăm cu prima șansă. Cât de capabili suntem de toate aceste lucruri vis-a-vis de motivație, să le atragem de partea noastră, căldura publicului, intensitatea partidei, dar și de partea cealaltă vor veni cu experiența internațională, cu valoarea lor individuală. Adică trebuie să fim destul de capabili și destul de inteligenți în astfel de partide pentru că e clar că valul ne va lua. Va trebui în acele momente cei din compartimentul median și defensiv să aibă o prevenție foarte bună”, a completat acesta.

Mirel Rădoi consideră că echipa sa trebuie să atace și cu portarul în anumite momente ale meciului cu FCSB și că din punctul său de vedere adversara are parte de o presiune mai mare.

„Dacă mă uit la ultima partidă jucată acasă cu FCSB, cred că am revenit în 10 oameni și puteam să câștigăm partida alături de acel public minunat. Deci nu cred că jucătorii nu fac față presiunii la meciurile de acasă. Din contră, noi trebuie să fim calculați în anumite momente să nu ne ia valul, să mergem inclusiv cu portarul în atac. Cred că presiunea este mai mare pe FCSB decât pe noi în acest moment. Încă avem avantajul publicului, venim după o săptămână grea la Cluj și avem motive să arătăm că a fost că a fost o perioadă foarte foarte încărcată și proastă pentru noi. Și cred că presiunea mai mare este pe FCSB decât pe noi în acest moment”, a mai spus Rădoi.

Echipa de fotbal Universitatea Craiova va întâlni formația FCSB, pe stadionul „Ion Oblemenco”, duminică, de la ora 21:00, într-o partidă din etapa a 4-a a Superligii.