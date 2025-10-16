SuperLiga: Noul sistem de premiere dă roade la lidera campionatului, FC Botoșani

Bucuria fotbaliștilor de la FC Botoșani dupa un gol marcat în meciul de fotbal cu Metaloglobus București, desfășurat la Clinceni, pe 29 septembrie 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

FC Botoșani a trecut printr-o serie de modificări, în vară, pentru ca retrogradarea să nu mai reprezinte un adevărat pericol, așa cum s-a întâmplat în ultimele sezoane. Dincolo de strategia de transferuri, patronul Valeriu Iftime (65 de ani) a schimbat și regulamentul de premiere pentru jucători, iar rezultatele se văd și în clasament, relatează GSP.ro.

Liderul la zi din SuperLiga este într-o formă la care granzii competiției nu îndrâznesc să spere, în acest moment. Moldovenii vin după patru victorii consecutive, în care au învins la rând UTA, Metaloglobus, FCSB și Oțelul. Singura lor înfrângere din campionat datează din 4 august, când jucătorii lui Leo Grozavu au pierdut în Giulești, 1-2 în fața Rapidului.

Chiar dacă salariile au o întârziere aproape constantă de o lună, primele de joc nu întârzie niciodată la Botoșani, este regulă.

Până în sezonul trecut, bonusul era fix, de 4.000 de lei pentru victorie, însă din actuala stagiune recompensarea ajunge și la 6.000 de lei pentru șase dintre cele 15 meciuri ale turului, alese dinainte de Leo Grozavu, în funcție de adversar și de momentul prin care trece echipa. Pentru celelalte, stimulentul rămâne de 4.000.

Pentru următoarele trei partide ale turului din SuperLiga, jucătorii mai au dreptul de a fi remunerați o singură dată cu 6.000 de lei, întrucât au epuizat precedentele cinci posibilități. U Cluj, Petrolul (ambele în deplasare) și Hermannstadt, pe teren propriu, vor fi următoarele adversare ale botoșănenilor.

Fiindcă a dat roade, conducerea plănuiește să continue grila de recompensare și în retur, iar dacă FC Botoșani va ajunge în play-off, chiar să o crească, relatează Gazeta Sporturilor.