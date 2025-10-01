SuperLiga: Obiectivul șefilor de la Rapid pentru acest sezon. „Ăsta e minimul”

Rapid a înregistrat o singură înfrângere în primele 11 etape ale sezonului din Superligă, iar conducerea clubului şi-a exprimat din nou pretenţiile cu privire la obiectivele echipei, scrie Orange Sport.

Rapid este una dintre cele mai bune echipe din campionat în acest sezon. Clasamentul o arată pe locul 3, cu 22 de puncte, la egalitate cu încă două formaţii: Botoşani şi Argeş. Lider este Universitatea Craiova, cu 24 de puncte.

În cel mai recent meci, giuleştenii s-au impus în derby-ul de pe terenul rivalei Petrolul Ploieşti (1-0), iar în etapa viitoare o va primi acasă pe Farul Constanţa.

Despre sezonul în curs al Rapidului a vorbit şi Victor Angelescu, preşedintele şi acţionarul clubului, care a dezvăluit cu ce punctaj şi-ar dori să aibă echipa la intrarea în play-off.

”Am început bine sezonul acesta. Avem o medie de două puncte pe meci. Sunt mulţumit cu punctele. Clar e mai bine decât sezonul trecut. Important e să menţinem asta şi în restul de etape şi să intrăm în play-off cu 55-60 de puncte.

La începutul sezonului, când am vorbit cu Gâlcă, Pederzoli şi Şucu, a fost clar că vrem un trofeu, anume cupa, sau în campionat locurile 1-3.

Ăsta e minimul, să ajungem în cupele europene, iar, personal, îmi doresc să ne batem la titlu”, a declarat Angelescu, potrivit Prima Sport.

După meciul cu Farul, Rapid le mai întâlneşte în ultimele trei etape din turul sezonului regular pe: Dinamo (deplasare), Slobozia (acasă) şi Craiova (deplasare).