SuperLiga: Omul remarcat de Craioveanu în echipa Universității Craiova. „Îmi pare rău să o spun”

Gică Craioveanu, fostul mare atacant la Universității Craiova, l-a descris pe Anzor Mekvabishvili (24 de ani) drept „cel mai important jucător de la mijlocul terenului”, spunând că este „diferit” de ceilalți componenți ai actualei echipe.

„Mie Anzor mi se pare cel mai important jucător de la mijlocul terenului, de la Universitatea Craiova. Îmi pare rău să o spun, că sunt mulți jucători acolo și poate se supără! Anzor e un jucător diferit!”, a declarat Gică Craioveanu la Digi Sport.

Pentru Universitatea Craiova urmează meciul cu Mainz din Conference League, joi, de la ora 19:45.

„Nu mă sperie deloc Mainz! Pare un fel de Villareal în campionat, care e pe locul 3, dar e cu totul altă echipă în Liga Campionilor. Așa și Mainz. Nu arată deloc bine Mainz! Nu e o echipă care să mă sperie, dar trebuie respectată. Craiova este interesată de Conference. Favoritele competiției sunt Crystal Palace și Fiorentina. Ce vreți să vă spun mai mult? Hai să fim serioși! Fiorentina e pe ultimul loc în Serie A și a jucat două finale de Conferencea League în ultimii ani”, a mai declarat Craioveanu.