SuperLiga: Prima înfrângere pentru liderul clasamentului – Oţelul Galaţi a învins Universitatea Craiova cu 1-0

Formaţia Oţelul Galaţi a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a zecea a Superligii, scrie News.ro.

Golul a fost marcat de Lameira, în minutul 44.

Pe final, în minutul 90, de la Oţelul a fost eliminat Iacob.

Oțelul venea după o singură victorie în șase etape (trei egaluri și două eșecuri), potrivit Agerpres.

Pentru Universitatea e primul meci în care nu marchează în acest sezon, incluzându-le și pe cele șase din Conference League.

Universitatea va rămâne pe primul loc și după această etapă.

Oţelul Galaţi: Dur Bozoancă – Zhelev, Zivulic, P. Iacob, Pedro Nuno (Chira ’79) – F. Ferreira, Lameira (Murria ’84), Joao Paulo – D. Sandu (Neicu ’56), F. Patrick (Araujo ’78), Andrezinho (Rus ’84). Antrenor: Laszlo Balint.

Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora (Houri ’75), D. Matei (Rădulescu ’68), T. Băluţă (Mekvabishvili ’82), Cicâldău (Teles ’82), Bancu – Etim (Baiaram ’68), Nsimba. Antrenor: Mirel Rădoi.

Cartonaşe galbene: Lameira ’26, Iacob ’32, ’90 / Băluţă ’20, Matei ’23, Etim ’26, Cicâldău ‘69

Cartonaş roşu: Iacob ‘90

Arbitri: Horaţiu Feşnic – Valentin Avram, Alexandru Cerei – Lucian Rusandu

Arbitri VAR: Cătălin Popa, Romică Bîrdeş

Observatori: Andrei Ioniţă, Dan Potocianu