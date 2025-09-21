SuperLiga: Prima înfrângere pentru liderul clasamentului – Oţelul Galaţi a învins Universitatea Craiova cu 1-0
Formaţia Oţelul Galaţi a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a zecea a Superligii, scrie News.ro.
Golul a fost marcat de Lameira, în minutul 44.
Pe final, în minutul 90, de la Oţelul a fost eliminat Iacob.
Oțelul venea după o singură victorie în șase etape (trei egaluri și două eșecuri), potrivit Agerpres.
Pentru Universitatea e primul meci în care nu marchează în acest sezon, incluzându-le și pe cele șase din Conference League.
Universitatea va rămâne pe primul loc și după această etapă.
Oţelul Galaţi: Dur Bozoancă – Zhelev, Zivulic, P. Iacob, Pedro Nuno (Chira ’79) – F. Ferreira, Lameira (Murria ’84), Joao Paulo – D. Sandu (Neicu ’56), F. Patrick (Araujo ’78), Andrezinho (Rus ’84). Antrenor: Laszlo Balint.
Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora (Houri ’75), D. Matei (Rădulescu ’68), T. Băluţă (Mekvabishvili ’82), Cicâldău (Teles ’82), Bancu – Etim (Baiaram ’68), Nsimba. Antrenor: Mirel Rădoi.
Cartonaşe galbene: Lameira ’26, Iacob ’32, ’90 / Băluţă ’20, Matei ’23, Etim ’26, Cicâldău ‘69
Cartonaş roşu: Iacob ‘90
Arbitri: Horaţiu Feşnic – Valentin Avram, Alexandru Cerei – Lucian Rusandu
Arbitri VAR: Cătălin Popa, Romică Bîrdeş
Observatori: Andrei Ioniţă, Dan Potocianu