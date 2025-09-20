SuperLiga: Ovidiu Robu şi Horaţiu Feşnic arbitrează meciurile de sâmbătă

Arbitrii Ovidiu Robu şi Horaţiu Feşnic vor conduce la centru partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a zecea a Superligii, scrie News.ro.

Brigăzile de la cele două meciuri:

FC Argeş – Universitatea Cluj, ora 18.45

Arbitri: Ovidiu Robu – Daniel Mitruţi, Cristian Ilinca – Bogdan Dumitrache

Arbitri VAR: Viorel Nicuşor Flueran, Vasile Marinescu

Observatori: Augustus Constantin, Ion Căţoi

Oţelul Galaţi – Univversitatea Craiova, ora 21.00

Arbitri: Horaţiu Feşnic – Valentin Avram, Alexandru Cerei – Lucian Rusandu

Arbitri VAR: Cătălin Popa, Romică Bîrdeş

Observatori: Andrei Ioniţă, Dan Potocianu