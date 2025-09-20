SuperLiga: Ovidiu Robu şi Horaţiu Feşnic arbitrează meciurile de sâmbătă
Arbitrii Ovidiu Robu şi Horaţiu Feşnic vor conduce la centru partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a zecea a Superligii, scrie News.ro.
Brigăzile de la cele două meciuri:
FC Argeş – Universitatea Cluj, ora 18.45
Arbitri: Ovidiu Robu – Daniel Mitruţi, Cristian Ilinca – Bogdan Dumitrache
Arbitri VAR: Viorel Nicuşor Flueran, Vasile Marinescu
Observatori: Augustus Constantin, Ion Căţoi
Oţelul Galaţi – Univversitatea Craiova, ora 21.00
Arbitri: Horaţiu Feşnic – Valentin Avram, Alexandru Cerei – Lucian Rusandu
Arbitri VAR: Cătălin Popa, Romică Bîrdeş
Observatori: Andrei Ioniţă, Dan Potocianu
