SuperLiga: Patronul Botoșaniului nu e interesat de Alibec / „Nu e pentru noi”

Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, a declarat că Denis Alibec nu ar avea loc la echipa sa, pentru că actualul atacant de la FCSB ar putea strica atmosfera din vestiarul ocupantei locului 2 din SuperLiga, scrie GSP.

Readus la FCSB în acestă vară, Denis Alibec nu a impresionat deloc, având în vedere faptul că a lipsit de la mai multe meciuri din cauza accidentărilor. De altfel, atacantul a marcat un singur gol, în victoria din Cupa României cu Gloria Bistrița, scor 3-1.

„N-ai ce să faci cu Alibec. Nu e Alibec pentru noi. Nu e vorba de bani, ci de atitudine și de stare. La noi trebuie să fii un om mic care vrea să se facă mare, nu un om care a fost mare și vrea să devină din nou mare.

Trebuie să creadă în el. Să îi fie foame de victorie. Trebuie să vrea atmosferă bună, vestiar bun. Cine are foamea asta vine la Botoșani, cine nu, nu”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit fanatik.ro.

Denis Alibec a bifat doar câteva minute în remiza cu Petrolul, scor 1-1, după ce a fost introdus pe teren în minutul 87. La precedentele 3 meciuri, atancatul a fost rezervă neutilizată.

Readus în această vară la FCSB, Denis Alibec a absentat la câteva meciuri din cauza accidentărilor, iar singurele reușite au fost un gol în victoria cu Gloria Bistrița din Cupa României (scor 3-1), și o pasă decisivă în singura victorie obținută în grupa Europa League, 1-0 în deplasare cu Go Ahead Eagles.

Alibec a bifat doar 13 apariții în acest sezon, în toate competițiile, și nu a fost integralist în niciunul dintre acele meciuri.

Gigi Becali, patron FCSB: „Nu știu dacă mai contăm pe Alibec. Acum e posibil să intre, să vedem. De câte ori l-am băgat, nimic nu a făcut. Mi-e frică să-l bag. Mi-e teamă că iarăși nu face nimic.”