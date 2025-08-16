SuperLiga: Petrolul Ploiești și FC Hermannstadt, remiză cu goluri în etapa a șasea
Petrolul Ploiești și FC Hermannstadt au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat sâmbătă, pe stadionul „Ilie Oană”, în etapa a șasea din SuperLiga.
Petrolul Ploiești – FC Hermannstadt 1-1
Gazdele au deschis scorul în minutul 51: Gicu Grozav a transformat un penalty pe care arbitrul l-a acordat după ce Căbuz l-a faultat în careu pe Doumtsios.
Formația sibiană a egalat în minutul 82, când Balaure a recuperat mingea după o pasă greșită a lui Papp, i-a pasat lui Buș, iar acesta a preluat pe piept și a înscris. Mingea a intrat în poartă după ce a lovit bara laterală.
În urma acestui rezultat, Petrolul a acumulat 6 puncte și se află pe locul 9 în clasament, în timp ce FC Hermannstadt ocupă locul 13, cu 4 puncte.
Au evoluat echipele:
- Petrolul Ploiești: Bălbărău – Ricardinho, Roche, Papp, Prce – B. Marian (Paraschiv ’27), Mateiu, Jyry (V. Gheorghe ’74) – Doukansy (Hanca ’58), Doumtsios (Chică-Roșă ’73), Grozav. Antrenor: Liviu Ciobotariu
- Hermannstadt: Căbuz – Antwi, Căpușă (Oroian ’64), I. Stoica, Selimovic, Ciubotaru (Vuc ’64) – Balaure, Ivanov (Kujabi ’45+1), Albu (Biceanu ’76) – Chițu (Buș ’76), Neguț. Antrenor: Marius Măldărășanu.
INTERVIURILE HotNews.ro