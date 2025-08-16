SuperLiga: Petrolul Ploiești și FC Hermannstadt, remiză cu goluri în etapa a șasea

Petrolul Ploiești și FC Hermannstadt au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat sâmbătă, pe stadionul „Ilie Oană”, în etapa a șasea din SuperLiga.

Petrolul Ploiești – FC Hermannstadt 1-1

Gazdele au deschis scorul în minutul 51: Gicu Grozav a transformat un penalty pe care arbitrul l-a acordat după ce Căbuz l-a faultat în careu pe Doumtsios.

Formația sibiană a egalat în minutul 82, când Balaure a recuperat mingea după o pasă greșită a lui Papp, i-a pasat lui Buș, iar acesta a preluat pe piept și a înscris. Mingea a intrat în poartă după ce a lovit bara laterală.

În urma acestui rezultat, Petrolul a acumulat 6 puncte și se află pe locul 9 în clasament, în timp ce FC Hermannstadt ocupă locul 13, cu 4 puncte.

Au evoluat echipele: