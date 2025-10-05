SuperLiga: Petrolul Ploiești, victorie în deplasare cu FC Argeș

Petrolul Ploiești a învins-o pe revelația FC Argeș cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă seara, în deplasare, la Mioveni, într-un meci din etapa a 12-a a Superligii de fotbal, potrivit Agerpres.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Adrian Chică-Roșă (63), cu lovitură de cap din 7 metri, la centrarea lui Robert Sălceanu.

Fiecare echipă a avut câte o bară, oaspeții prin Sălceanu (41), iar gazdele prin Caio Ferreira (71).

FC Argeș, care venea după cinci victorii și un egal, a ratat șansa de a urca pe primul loc al clasamentului.

La al doilea meci cu Eugen Neagoe antrenor, Petrolul pune capăt unei serii de opt meciuri consecutive fără victorie (două egaluri, șase eșecuri), ploieștenii venind după cinci înfrângeri la rând.

FC Argeș – FC Petrolul Ploiești 0-1 (0-0), Stadion Orășenesc – Mioveni

A marcat: Adrian Chică-Roșă (63).

Arbitru: George Cătălin Găman (Craiova); arbitri asistenți: Andrei Constantinescu (București), Florian Alexandru Vișan (Galați); al patrulea oficial: Ana Maria Terteleac (Berceni)

Arbitru video: Ovidiu Hațegan (Arad); arbitru asistent video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)

Observatori: Adrian Comănescu (Râmnicu Vâlcea) – CCA, Marcel Vasile (București) – LPF