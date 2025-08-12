SuperLiga: Pleacă de la Oţelul Galaţi după doar patru meciuri

SC Oţelul Galaţi şi fundaşul stânga Răzvan Trif au reziliat, marţi, de comun acord contractul scadent pe 30 iunie 2026.

Transferat în vara acestui an, Trif apăruse de patru ori în tricoul roş-alb-albastru, notează News.ro.

Răzvan Alin Trif, 27 de ani, semnase la începutul verii o înţelegere pe un an cu SC Oţelul Galaţi, cu posibilitatea prelungirii contractului pe încă un sezon.

El a început stagiunea ca integralist, 0-0 cu Petrolul şi 2-3 cu Farul Constanţa, pentru ca apoi să bifeze 9 minute pe finalul jocului cu Dinamo, scor 2-1, şi 2 minute în remiza cu Rapid, scor 1-1.

Marţi, clubul şi jucătorul au încheiat amiabil relaţia contractuală.