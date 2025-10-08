SuperLiga: Președintele Rapidului, după ce Dobre Dobre a înjurat Dinamo: „Se face prea mult caz pe chestia asta”

Căpitanul și extrema dreapta a Rapidului, Alexandru Dobre, 27 de ani, a stârnit controverse după victoria cu Farul (3-1), fiind filmat în timp ce scanda injurii la adresa rivalei Dinamo, echipa pe care giuleștenii o vor întâlni în următoarea etapă de SuperLiga.

Victor Angelescu, președinte și acționar al Rapidului!, a reacționat public pe marginea gestului jucătorului său.

Într-o intervenție la Prima Sport, Angelescu și-a exprimat o poziție nuanțată. Deși a recunoscut că, în principiu, nu consideră normal ca un conducător să înjure și că Dobre ar fi trebuit să se abțină, președintele Rapidului nu a catalogat gestul ca fiind unul extrem de grav, plasându-l în contextul obișnuit al fotbalului românesc și internațional.

„În general, în calitate de conducător, nu mi se pare normal să înjuri. Nu îmi plac lucrurile astea. Nu pot să spun că m-am bucurat că am văzut că Dobre a făcut chestia asta, dar e o chestie normală. O fac toți jucătorii, toți căpitanii”, a declarat Angelescu, citat de Orange Sport.

Oficialul a adus în discuție și alte exemple similare din fotbalul intern, precum cele cu jucători de la FCSB sau Bîrligea), sugerând că astfel de ieșiri sunt adesea rezultatul unei „exuberanțe” de moment.

Angelescu a mai spus că se „face un caz prea mare” din acest incident, susținând că este un comportament des întâlnit, mai ales înaintea unui derby.

El a concluzionat spunând că astfel de lucruri „sunt normale înaintea unui meci,” deși ideal ar fi să fie evitate. „În general, e de evitat, dar la fotbal nu e nimeni perfect și mi se pare că se face prea mult caz pe chestia asta” a spus președintele Rapidului.