SuperLiga: Prima înfrângerea pentru Rapid din acest sezon, după un final incandescent în Giulești

Rapid București a fost învinsă cu 2-1 de Hermannstadt, duminică seară, în Giulești, în a 10-a etapă din Superliga României.

Dobre a deschis scorul pentru gazde în minutul 59, însă Hermannstadt a restabilit egalitatea în minutul 79, prin golul proaspătului intrat Sergiu Buș, și a dat lovitura în prelungiri, prin Chițu (90+3`).

Pentru Rapid este primul eșec al sezonului. Echipa lui Costel Gâlcă a ratat șansa de a se apropia la un punct de Craiova, iar în acest moment ocupă locul 3, la egalitate de puncte cu FC Botoșani.

Până să se impună în Giulești, Hermannstadt câștigase un singur meci în nouă runde (1-0 cu Farul Constanța în 25 august).

În etapa următoare, Rapid va juca pe terenul Petrolului în așa-numitul „Primvs Derby”, în timp ce Hermannstadt va primi vizita lui FC Argeș, o formație care a arătat foarte bine în startul de campionat.