SuperLiga: Primul jucător pe picior de plecare de la Rapid / Angelescu: „M-am aşteptat la mai mult”

Transferat vara trecută la Rapid, Antoine Baroan nu s-a impus ca titular în echipa antrenată de Costel Gâlcă, scrie Prima Sport.

Atacantul francez a marcat doar două goluri în 14 etape în acest sezon, ambele în primul său meci pe Giuleşti, contra celor de la Botoşani. Asta se întâmpla la începutul lunii august, iar jucătorul nu şi-a mai trecut numele pe lista marcatorilor de atunci.

Ultima oară la Ludogoreţs, în Bulgaria, Baroan şi-a pierdut şi postul de titular în echipa Rapidului în detrimentul lui Elvir Koljic. Bosniacul a contribuit la 7 reuşite în 15 etape şi a fost preferatul antrenorului pentru centrul ofensivei.

Întrebat dacă Baroan va mai continua în aceste condiţii în Giuleşti, acţionarul minoritar al clubului, Victor Angelescu, a lăsat de înţeles că echipa ar fi dispusă să se despartă de jucător în cazul în care vor primi o ofertă bună atât pentru jucător, cât şi pentru club.

„Vrem un număr 10, am spus asta de la început, am zis că îl vrem din iarnă. Suntem în discuţii. Şi normal, dacă pleacă orice jucător trebuie să-l înlocuim. Poate să plece şi dacă are o ofertă bună, dar poate să plece şi dacă nu a dat randament. Ne gândim poate şi la un atacant.

(Sunteţi nemulţumiţi de Baroan?) Nu pot să zic nemulţumit, dar m-am aşteptat la mai mult. În acelaşi timp, chiar vorbeam, Koljic a făcut până acum un sezon foarte bun, a jucat foarte bine şi a fost greu să-l scoatem.

Dar da, mă aşteptam la mai mult de la Baroan, doar două goluri înscrise într-un meci… chiar dacă a jucat mai mult din postura de rezervă. Cred că avem nevoie acolo, există posibilitatea să luăm şi un atacant, dar principala ţintă este un mijlocaş ofensiv”, a declarat Angelescu pentru Prima Sport.