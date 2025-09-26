SuperLiga: Probleme pentru Rapid înainte de meciul cu Petrolul: „Avem patru accidentați”

Constantin Gâlcă, antrenorul echipei Rapid București, a vorbit despre probleme de lot cu care se confruntă înainte de partida cu Petrolul Ploiești din etapa a 11-a din SuperLiga.

„Primvs Derby” va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30, iar giuleștenii nu se vor putea baza pe Răzvan Onea, Andrei Borza, Denis Ciobotariu și Drilon Hazrollaj.

Constantin Gâlcă: „S-au echilibrat foarte mult lucrurile”

Gâlcă a vorbit și despre sosirea lui Eugen Neagoe pe banca tehnică a „lupilor galbeni”.

„ Este un meci important pentru noi, mai ales că venim după o partidă pe care am pierdut-o. Este un derby, au schimbat antrenorul şi este mai complicat pentru noi.

Le-am spus jucătorilor ce am zis şi după meci, că am pierdut primele 45 de minute. Echipa poate să piardă, da, dar trebuie să joace ceea ce a antrenat în timpul săptămânii, să aibă personalitate, curaj. Tot timpul este presiune, mereu ne dorim, chiar dacă venim după o victorie, întotdeauna vrem să punem mâna pe cele trei puncte şi să-i facem fericiţi pe fani.

Au adus un antrenor care cunoaşte foarte bine prima divizie, dar ne dorim să câştigăm. Au jucători destui de buni, dar sperăm să plecăm învingători. În ziua de azi s-au echilibrat foarte mult lucrurile, pentru noi e important să ne impunem jocul, pentru că doar aşa putem creşte.

Avem patru accidentaţi. Onea revine în săptămâna următoare, Borza nu ştiu, Ciobotariu nu ştiu, iar Drilon la fel. Depinde de cum se refac, nu pot să vă dau o dată exactă”, a declarat Gâlcă, potrivit orangesport.ro.

Petrolul se află pe locul 14 în clasament, cu doar șase puncte, în timp ce Rapid ocupă locul 4, cu 19 puncte, la fel ca FC Botoșani, Dinamo și FC Argeș. Lider e Universitatea Craiova, cu 23 de puncte.