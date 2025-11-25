SuperLiga: Programul etapelor a 20-a şi a 21-a. Când se dispută derbiul FCSB – FC Rapid
Liga Profesionistă de Fotba (LPF) a anunţat, marţi, programul pentru etapele 20 și 21 din Superliga. Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport şi DIGI Sport.
Program etapa a 20-a din Superliga
Vineri, 12 decembrie
- Ora 20.30 CFR 1907 Cluj – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
Sâmbătă, 13 decembrie
- Ora 17.30 FC Argeş – FC Botoşani
- Ora 20.30 FC Rapid – Oţelul Galaţi
Duminică, 14 decembrie
- Ora 15.30 Petrolul Ploieşti – Universitatea Cluj
- Ora 17.45 Dinamo Bucureşti – Metaloglobus Bucureşti
- Ora 20.30 FC Hermannstadt – Universitatea Craiova
Luni, 15 decembrie
- Ora 17.30 Farul Constanţa – UTA Arad
- Ora 20.30 Unirea Slobozia – FCSB
Program etapa a 21-a din Superliga
Vineri, 19 decembrie
Ora 20.00 FC Botoşani – CFR 1907 Cluj
Sâmbătă, 20 decembrie
- Ora 14.30 Metaloglobus Bucureşti – Unirea Slobozia
- Ora 17.00 Oţelul Galaţi – FC Argeş
- Ora 20.00 UTA Arad – Dinamo Bucureşti
Duminică, 21 decembrie
- Ora 14.00 FC Hermannstadt – Petrolul Ploieşti
- Ora 16.30 Universitatea Cluj – Farul Constanţa
- Ora 20.00 FCSB – FC Rapid
Luni, 22 decembrie
- Ora 20.00 Universitatea Craiova – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
