SuperLiga: Programul etapelor a 20-a şi a 21-a. Când se dispută derbiul FCSB – FC Rapid

HotNews.ro
FCSB - Rapid, un meci din 16.03.2025, de pe Arena Națională. Foto: Golazo/ Raed Krishan (foto)

Liga Profesionistă de Fotba (LPF) a anunţat, marţi, programul pentru etapele 20 și 21 din Superliga. Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport şi DIGI Sport.

Program etapa a 20-a din Superliga

Vineri, 12 decembrie

  • Ora 20.30 CFR 1907 Cluj – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Sâmbătă, 13 decembrie

  • Ora 17.30 FC Argeş – FC Botoşani
  • Ora 20.30 FC Rapid – Oţelul Galaţi

Duminică, 14 decembrie

  • Ora 15.30 Petrolul Ploieşti – Universitatea Cluj
  • Ora 17.45 Dinamo Bucureşti – Metaloglobus Bucureşti
  • Ora 20.30 FC Hermannstadt – Universitatea Craiova

Luni, 15 decembrie

  • Ora 17.30 Farul Constanţa – UTA Arad
  • Ora 20.30 Unirea Slobozia – FCSB

Program etapa a 21-a din Superliga

Vineri, 19 decembrie

Ora 20.00 FC Botoşani – CFR 1907 Cluj

Sâmbătă, 20 decembrie

  • Ora 14.30 Metaloglobus Bucureşti – Unirea Slobozia
  • Ora 17.00 Oţelul Galaţi – FC Argeş
  • Ora 20.00 UTA Arad – Dinamo Bucureşti

Duminică, 21 decembrie

  • Ora 14.00 FC Hermannstadt – Petrolul Ploieşti
  • Ora 16.30 Universitatea Cluj – Farul Constanţa
  • Ora 20.00 FCSB – FC Rapid

Luni, 22 decembrie

  • Ora 20.00 Universitatea Craiova – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

