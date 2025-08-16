SuperLiga: Prunea a dat verdictul: „Se va bate la play-off sezonul acesta”

Dinamo a remizat, scor 1-1, pe Arena Națională, cu UTA Arad, în etapa a 6-a din SuperLigă.

Pentru „câini” a punctat Mamoudou Karamoko (minutul 59), în timp ce pentru arădeni a marcat Hakim Abdallah (minutul 33). După acest rezultat, UTA a rămas neînvinsă în SuperLigă.

Florin Prunea (57 de ani), fostul portar al lui Dinamo, a mărturisit că a fost impresionat de prestația celor de la UTA Arad din acest start de sezon, relatează DigiSport.ro.

După ce i-a văzut pe arădeni la treabă în primele șase etape, fostul goalkeeper crede cu certitudine că formația lui Adrian Mihalcea (49 de ani) se va bate la calificarea în play-off.

„UTA mi se pare o ’nucă’ extrem de tare anul acesta. Este o echipă clădită din punct de vedere fizic. M-a impresionat. Eu cred că este o echipă care se va bate la play-off sezonul ăsta”, a spus Florin Prunea la emisiunea Digi Sport Matinal.