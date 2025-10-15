SuperLiga: Rapid, aproape de transferul jucătorului pe care și-l dorește de la CFR Cluj

Alin Fică în acțiune în timpul meciului din etapa a 12-a, dintre CFR 1907 Cluj și FC Hermannstadt, disputat pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca, pe 5 octombrie 2025. FOTO: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Afacerea Alin Fică a picat în septembrie, dar are șanse mari să se realizeze după redeschiderea perioadei de transferuri în prima ligă. Mijlocașul de 24 de ani s-a înțeles asupra contractului cu Rapidul și, dacă nu intervine ceva complet neprevăzut, el va trece în Giulești, scrie digisport.ro.

CFR Cluj își dăduse acceptul pentru transfer și în septembrie, dar atunci termenii individuali ai înțelegerii au fost piedica pentru oficializarea mutării.

Acum, Fică a acceptat oferta pusă pe masă de Rapid, iar părțile așteaptă redeschiderea mercato pentru a confirma totul prin semnarea actelor.

Alin Fică a fost implicat în 19 partide jucate de CFR de la startul sezonului. A marcat două goluri și a dat o pasă decisivă.

Transfermarkt îl evaluează pe Fică la 1,4 milioane de euro.