SuperLiga: Rapid câștigă acasă la Petrolul și se apropie la două puncte de lider

Rapid București s-a impus pe terenul echipei Petrolul Ploiești, scor 1-0, într-un meci disputat sâmbătă, în etapa a 11-a din SuperLiga.

Petrolul Ploiești – Rapid București 0-1

Giuleștenii au marcat unicul gol al partidei în minutul 24: Koljic a trimis pe sub zid dintr-o lovitură liberă de la marginea careului, Bălbărău a respins în față, iar Pașcanu a urmărit balonul și l-a împins în poartă.

Lovitura liberă a fost acordată pentru un henț pe care l-ar fi comis Paul Papp, însă pe reluări nu a fost clar dacă mingea a atins brațul fundașului gazdelor.

Grație acestui succes, echipa antrenată de Constantin Gâlcă a acumulat 22 de puncte și a urcat pe locul 2 în clasament, la egalitate cu FC Argeș (locul 3).

De cealaltă parte, Petrolul a suferit a cincea înfrângere consecutivă, prima sub comanda lui Eugen Neagoe, și ocupă locul 14, cu doar 6 puncte.

Au evoluat echipele: