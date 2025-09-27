SuperLiga: Rapid câștigă acasă la Petrolul și se apropie la două puncte de lider
Rapid București s-a impus pe terenul echipei Petrolul Ploiești, scor 1-0, într-un meci disputat sâmbătă, în etapa a 11-a din SuperLiga.
Petrolul Ploiești – Rapid București 0-1
Giuleștenii au marcat unicul gol al partidei în minutul 24: Koljic a trimis pe sub zid dintr-o lovitură liberă de la marginea careului, Bălbărău a respins în față, iar Pașcanu a urmărit balonul și l-a împins în poartă.
Lovitura liberă a fost acordată pentru un henț pe care l-ar fi comis Paul Papp, însă pe reluări nu a fost clar dacă mingea a atins brațul fundașului gazdelor.
Grație acestui succes, echipa antrenată de Constantin Gâlcă a acumulat 22 de puncte și a urcat pe locul 2 în clasament, la egalitate cu FC Argeș (locul 3).
De cealaltă parte, Petrolul a suferit a cincea înfrângere consecutivă, prima sub comanda lui Eugen Neagoe, și ocupă locul 14, cu doar 6 puncte.
Au evoluat echipele:
- Petrolul: Bălbărău – Veiga, Papp (Prce ’73), Roche – Sălceanu (Paraschiv ’65), Dongmo, Mateiu, Doukansy (Jyry ’46), D. Radu (Tolea ’46) – Grozav, Chică-Roșă (Doumtsios ’66). Antrenor: Eugen Neagoe
- Rapid: Aioani – Braun (Micovschi ’79), Pașcanu, Kramer, Manea – Keita, Hromada (A. Dobre ’69) – Christensen (Bolgado ’79), R. Pop (Vulturar ’69), Petrila (Gojkovic ’79) – Koljic. Antrenor: Constantin Gâlcă.