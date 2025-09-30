SuperLiga: Rapid confirmă că a negociat pentru readucerea unui fost golgheter

Președintele clubului Rapid, Victor Angelescu, a confirmat că au existat discuții cu impresarul lui Albion Rrahmani (25 de ani) pentru a-l readuce în Giulești pe atacantul kosovar, pe care clubul l-a vândut la Sparta Praga pentru 5 milioane de euro în vara anului 2024.

Golazo.ro a scris că vârful născut la Podujevo este unul dintre cei mai buni marcatori din istoria Rapidului (18 goluri).

„Eu, personal, mi-am dorit să încerc, pentru că nimeni, logic, nu credea că se poate. Am avut o discuție, la începutul sezonului, cu impresarul lui și cu Albion, dar nu s-a materializat și ați văzut ce a fost”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

Rrahmani pare să se simtă mult mai bine la Sparta Praga după revenirea antrenorului Brian Priske la echipă.

„S-a schimbat antrenorul, iar acesta și l-a dorit. Agentul mi-a spus că va rămâne acolo, pentru că e un jucător-proiect pentru Sparta Praga. Antrenorul se bazează pe el și se vede, are foarte multe goluri”, a mai declarat președintele clubului Rapid.