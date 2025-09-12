SuperLiga: Rapid, fără înfrângere și după meciul cu Universitatea Cluj

Universitatea Cluj și Rapid București au terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, vineri, în etapa a noua din SuperLiga.

Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău a fost aproape de deschiderea scorului în minutul 26, când Christensen a trimis mingea spre poartă, însă Cristea a respins de pe linie.

Trupa lui Costel Gâlcă a solicitat penalty la două faze din ultimele minute. La prima s-a acordat lovitură liberă de la marginea careului, iar jocul a fost lăsat să continue la cea de-a doua.

Rapid rămâne neînvinsă în acest sezon și se află pe locul 2 în clasament, cu 19 puncte (5 victorii și 4 remize. De cealaltă parte, U Cluj ocupă locul 6, cu 13 puncte.

