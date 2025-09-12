SuperLiga: Rapid, fără înfrângere și după meciul cu Universitatea Cluj
Universitatea Cluj și Rapid București au terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, vineri, în etapa a noua din SuperLiga.
Universitatea Cluj – Rapid 0-0, în etapa 9 din SuperLiga
Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău a fost aproape de deschiderea scorului în minutul 26, când Christensen a trimis mingea spre poartă, însă Cristea a respins de pe linie.
Trupa lui Costel Gâlcă a solicitat penalty la două faze din ultimele minute. La prima s-a acordat lovitură liberă de la marginea careului, iar jocul a fost lăsat să continue la cea de-a doua.
Rapid rămâne neînvinsă în acest sezon și se află pe locul 2 în clasament, cu 19 puncte (5 victorii și 4 remize. De cealaltă parte, U Cluj ocupă locul 6, cu 13 puncte.
Au evoluat echipele:
- Universitatea Cluj: Gertmonas – Mikanovic, J. Cisse, I. Cristea (Capradosi 46), Chipciu – Artean, G. Simion (D. Codrea 79), Bic (Macalou 65) – Nistor (Postolachi 65) – A. Trică (Bota 64), Lukic. Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău
- Rapid București: Aioani – Cr. Manea (Onea 70), Paşcanu, Kramer, Braun – K. Keita, Vulturar (G. Gheorghe 79) – Al. Dobre (Hromada 46), T. Christensen, Petrila (Micovschi 79) – Koljic (Baroan 63). Antrenor: Costel Gâlcă.
