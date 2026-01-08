SuperLiga: Rapid renunță la portarul austriac împrumutat din Italia

Portarul Franz Stolz în meciul de fotbal dintre FC Argeș și Rapid București, desfășurat pe Stadionul din Mioveni, pe 11 iulie 2025. FOTO: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Clubul de fotbal FC Rapid a renunțat la serviciile portarului austriac Franz Stolz, al cărui împrumut de la Genoa s-a încheiat, a anunțat joi gruparea giuleșteană, potrivit Agerpres.

„Împrumutul lui Franz Stolz la Rapid s-a încheiat. Clubul îi mulțumește pentru profesionalismul arătat și îi urează mult succes în carieră. Good luck, Franz!”, a transmis Rapid, pe pagina oficială de Facebook a clubului.

Stolz le-a mulțumit fanilor pentru susținerea oferită în perioada petrecută în Giulești.

„Le mulțumesc fanilor pentru susținere și clubului Rapid pentru perioada petrecută aici. Vă doresc mult succes în acest campionat și în îndeplinirea obiectivelor”, a afirmat portarul.

În actualul sezon, Franz Stolz a evoluat în 7 partide din Superligă și într-un meci din Cupa României. Din ianuarie 2025 când a fost împrumutat de la Genoa, el a apărat în total în 14 meciuri, primind 12 goluri.

În vârstă de 24 de ani, Stolz a fost împrumutat de Genoa la gruparea de primă ligă austriacă Grazer AK 1902 până la sfârșitul actualului sezon.