SuperLiga: Rapid și FCSB, amendate după derby. Pedeapsa primită de Leo Bolgado după eliminarea din meciul cu Oțelul

Comisia de Disciplină din cadrul FRF a hotărât, miercuri, sancţiuni pentru FC Rapid şi FCSB ca urmare a incidentelor de la derby-ul disputat în etapa a șasea din SuperLiga, scor 2-2.

„FC Rapid 1923 vs. FC FCSB – Incidente – În temeiul art. 83.2.d şi 82.1 din RD, se sancţionează clubul FC Rapid 1923 SA cu penalitate sportivă de 10.000 lei.

În temeiul art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul FCSB cu penalitate sportivă de 5.000 lei. În temeiul art.54.2 din RD, se sancţionează clubul FCSB cu penalitate sportivă de 5.000 lei. Se aplică FCSB o penalitate unică de 5.000 lei”, este decizia comisiei, potrivit lpf.ro.

De asemenea, Leo Bolgado de la CFR Cluj, eliminat în minutul 50 al meciului cu Oțelul Galați, a fost suspendat pentru trei meciuri și amendat cu 5.000 lei.