SuperLiga: Rapid, surclasată în Gruia! CFR Cluj învinge liderul cu 3-0 și visează din nou la play-off

CFR Cluj a învins cu 3-0 pe Rapid București, echipa aflată în fruntea clasamentului din SuperLiga, într-un meci disputat, duminică, în etapa a 17-a.

Rapid a avut o șansă uriașă în minutul 34, când Petrila a trecut în viteză pe lângă Kun și a încercat să îl învingă pe Hindrich cu o execuție elegantă. Portarul a deviat cu vârful degetelor, iar Sinyan a respins în ultimul moment din fața porții.

CFR Cluj – Rapid București 3-0

CFR Cluj a deschis scorul în minutul 48, când Cordea a profitat de o neînțelegere între fundașii giuleșteni, a pătruns și a marcat. Același Cordea a făcut 2-0 în minutul 71, după ce Aioani a respins greșit, în față, la un șut al lui Korenica de la marginea careului.

Scorul final a fost stabilit în minutul 77, când Louis Munteanu a pasat decisiv pentru Korenica. Kosovarul a înscris cu un șut fără preluare din apropierea careului mic.

Grație acestui succes, echipa antrenată de Daniel Pancu a acumulat 19 puncte și s-a apropiat la 7 lungimi de Farul Constanța, echipa aflată pe locul 6, ultimul de play-off.

De cealaltă parte, Rapid rămâne prima în clasament, cu 35 de puncte. Giuleștenii pot fi egalați și depășiți la golaveraj de FC Botoșani, dacă elevii lui Leo Grozavu se vor impune în fața lui Dinamo.