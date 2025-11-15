SuperLiga: Rapid, victorie clară în amicalul cu CS Afumați. Ce au făcut Petrolul și UTA împotriva unor echipe din Liga 2

Rapid București, Petrolul Ploiești, UTA Arad și Universitatea Cluj au disputat meciuri amicale, sâmbătă, într-o zi în care naționala României se duelează cu reprezentativa Bosniei în preliminariile CM 2026.

Lider în SuperLiga, Rapid s-a impus cu 3-0 în fața divizionarei secunde CS Afumați, grație golurilor marcate de Manea (’47), Bolgado (’67) și Baroan (’87, penalty).

În Ghencea, CSA Steaua și Petrolul Ploiești au remizat, scor 2-2. „Militarii” au condus în două rânduri, după golurile înscrise de Lopez (’15) și Pacionel (64), însă „lupii galbeni” au egalat de fiecare dată, prin reușitele lui Rafinha (’16, ’89).

Tot sâmbătă, UTA a fost învinsă de Corvinul Hunedoara, scor 1-2, într-o partidă disputată la Arad. Pentru gazde a punctat Țăroi, în timp ce prima clasată din Liga 2 a înscris prin Ribeiro (’59) și Pîrvulescu (’90).

Un meci spectaculos a avut loc între Universitatea Cluj și Zimbru Chișinău, scor 2-2. Adversara trupei lui Bergodi ocupă locul 2 în prima ligă din Republica Moldova.