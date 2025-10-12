SuperLiga: Reacția MApN după ce Gigi Becali a spus că vrea să cumpere marca Steaua la licitație

Gigi Becali (67 de ani) a susținut din nou că echipa de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei Steaua se poate privatiza, în vederea obținerii dreptului de promovare, doar prin Hotărâre de Guvern și licitație publică, scrie Digisport.

Dacă s-ar ajunge la licitație, Gigi Becali susține că ar participa și ar plăti cât ar trebui pentru a redobândi marca Steaua.

Moșteanu: „Nu se pune problema să renunțăm la marcă”

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, i-a dat însă o veste neplăcută patronului de la FCSB. Acesta a dezvăluit că ia în calcul doar un parteneriat pentru CSA Steaua, unul în care să nu cedeze marca.

”Știm ce înseamnă Steaua, este un mare simbol pentru toată națiunea, nu doar pentru armată. Avem un control de la minister la clubul Steaua. Am pus un nou conducător acolo.

Vrem ca Steaua să facă performanță și să intre în Liga 1. Însă suntem deschiși la un parteneriat. Avem infrastructură sportivă mare. Vorbesc și de stadion. Nu se pune problema să renunțăm la marcă. Pentru noi e importantă performanța și văd un parteneriat prin care aceasta să fie atinsă”, a declarat Moșteanu, potrivit profit.ro.

Becali așteaptă licitația pentru marca Steaua

”Suporterii sunt cu noi, mii și mii, iar ăia fanatici sunt cu CSA-ul, cum e Simion. Știam că e cu CSA, dar nu mă deranja.

(n.r. Ministrul Moșteanu a spus că vrea să privatizeze Steaua) Cum se privatizează ceva care e proprietatea statului? Doar prin Hotărâre de Guvern și licitație, nu? S-o privatizeze și mă duc și eu la licitație! Să scoată marca la licitație și eu merg la licitație. S-ar termina bâlciul și cu asta, basta.

Păi, eu aduc 20 de milioane în România, iar ei consumă două-trei milioane pe an.

(n.r. Cât ați fi dispus să dați?) Sunt dispus cât merge licitația. Poate e unul mai tare decât mine. (n.r. Cine, Nețoiu?) Poate Nețoiu e mai tare. Eu sunt împărat”, a declarat Gigi Becali, la Prosport.